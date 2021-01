Slalom Adelboden 2021, Vinatzer: “Non ho realizzato di aver inforcato, guardiamo avanti” (Di domenica 10 gennaio 2021) Alex Vinatzer ha commentato la sua prestazione nello Slalom maschile di Adelboden 2021, caratterizzata da un’inforcata: “Pensavo di essere passato, seppur avendo fatto la tripla al limite. Inforcata? Non me ne ero accorto, ma purtroppo ho sbagliato – ha ammesso l’azzurro – Ovviamente non fa piacere inforcare due volte di seguito, ma bisogna guardare avanti e riprovarci a Wengen. Le mie sensazioni sugli sci non sono state eccellenti, ma nel complesso la mia sciata non era male. Sono determinato a ritrovare il feeling di Campiglio e Badia“. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 10 gennaio 2021) Alexha commentato la sua prestazione nellomaschile di, caratterizzata da un’inforcata: “Pensavo di essere passato, seppur avendo fatto la tripla al limite. Inforcata? Non me ne ero accorto, ma purtroppo ho sbagliato – ha ammesso l’azzurro – Ovviamente non fa piacere inforcare due volte di seguito, ma bisogna guardaree riprovarci a Wengen. Le mie sensazioni sugli sci non sono state eccellenti, ma nel complesso la mia sciata non era male. Sono determinato a ritrovare il feeling di Campiglio e Badia“. SportFace.

