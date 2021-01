Si dà fuoco vicino alla stazione Centrale di Milano, grave (Di domenica 10 gennaio 2021) Milano, 10 GEN - Un uomo senza fissa dimora, a quanto riferito dalla polizia, si è dato fuoco con della benzina, dal sottopasso vicino alla stazione Centrale di Milano, che collega via Sammartini e ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 10 gennaio 2021), 10 GEN - Un uomo senza fissa dimora, a quanto riferito dpolizia, si è datocon della benzina, dal sottopassodi, che collega via Sammartini e ...

(ANSA) – MILANO, 10 GEN – Un uomo senza fissa dimora, a quanto riferito dalla polizia, si è dato fuoco con della benzina, dal sottopasso vicino alla stazione Centrale di Milano, che collega via Sammar ...

La tragedia in via Sammartini, strada alle spalle della Stazione Centrale di Milano. L’uomo, forse uno straniero di 50 anni, non aveva documenti.

