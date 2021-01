Serie D: il Bra torna sconfitto 1-0 da Borgosesia (Di domenica 10 gennaio 2021) L'articolo completo sul numero di Gazzetta d'Alba di martedì 12 gennaio. I risultati della 13esima giornata d'andata del girone A di Serie D: Arconatese-Caronnese 5-2 Casale-Fossano 1-1 Castellanzese-... Leggi su gazzettadalba (Di domenica 10 gennaio 2021) L'articolo completo sul numero di Gazzetta d'Alba di martedì 12 gennaio. I risultati della 13esima giornata d'andata del girone A diD: Arconatese-Caronnese 5-2 Casale-Fossano 1-1 Castellanzese-...

SprintPiemonte : Borgosesia - Bra Serie D: Barlocco vola e intimorisce Gaeta dal dischetto, Bramante sigla il gol da tre punti… - IdeawebTV : Serie D: Bramante decide Borgosesia-Bra (1-0) - IdeawebTV : SERIE D LIVE: triplice fischio al “Comunale”, il Borgosesia batte il Bra 1-0 - IdeawebTV : SERIE D LIVE: Borgosesia-Bra 1-0! Granata in vantaggio. SEGUI LA DIRETTA TESTUALE! - ftg_soccer : GOAL! Folgore Caratese in Italy Serie D: Girone A Sanremo 1-2 Folgore Caratese GOAL! Mantova in Italy Serie C: Giro… -