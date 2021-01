Serie C, Mantova: poker vincente a Pesaro (Di domenica 10 gennaio 2021) Mantova, 10 gennaio 2021 - Un Mantova concreto e sempre attento riprende il suo cammino imponendosi con un secco 4-1 in casa della Vis Pesaro. Gli ospiti hanno il merito di sbloccare in avvio il ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 10 gennaio 2021), 10 gennaio 2021 - Unconcreto e sempre attento riprende il suo cammino imponendosi con un secco 4-1 in casa della Vis. Gli ospiti hanno il merito di sbloccare in avvio il ...

OperaSpaziale : Curiosità fantascientifiche: nel numero 2 della trasposizione a fumetti della serie prequel di Dune, la scuola Bene… - ftg_soccer : GOAL! Folgore Caratese in Italy Serie D: Girone A Sanremo 1-2 Folgore Caratese GOAL! Mantova in Italy Serie C: Giro… - ftg_soccer : GOAL! Audace Cerignola in Italy Serie D: Girone H Casarano 4-2 Audace Cerignola GOAL! Aglianese in Italy Serie D: G… - ftg_soccer : GOAL! Gubbio in Italy Serie C: Girone B Gubbio 1-0 Imolese GOAL! Vis Pesaro in Italy Serie C: Girone B Vis Pesaro 1-3 Mantova - ftg_soccer : GOAL! Castelnuovo Vomano in Italy Serie D: Girone F Castelnuovo Vomano 1-0 Vastogirardi GOAL! Vis Pesaro in Italy S… -