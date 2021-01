Serie C, fuga del Renate, bene il Perugia. Frena il Bari (Di domenica 10 gennaio 2021) La Serie C ha riaperto i battenti con alcune conferme e diverse sorprese, soprattutto nei gironi B e C. Nel girone A fuga del Renate che inizia ad essere importante. Questi tutti i risultati: Girone A: Renate-Pro Sesto 2-0 Alessandria-Como rinviata Giana Erminio -Pergolettese 2-0 Lecco-Lucchese 2-2 Livorno-Pro Patria 0-2 Novara-Olbia 1-1 Piacenza-Pro Vercelli 1-1 Pontedera-Albinoleffe 1-2 Grosseto-Pistoiese ore 17.30 Girone B: Gubbio-Imolese 2-1 Matelica-Perugia 1-3 Triestina-Fano 0-1 Vis Pesaro-Mantova 1-4 Legnago-Modena ore 17.30 Ravenna-Arezzo ore 17.30 Girone C: Bari-Turris 1-1 Casertana-Catania 3-2 Catanzaro-Viterbese sospesa Potenza-Paganese 1-0 Vibonese-Bisceglie 1-1 Ternana-Monopoli ore 17.30 Foto: Logo Serie C L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 10 gennaio 2021) LaC ha riaperto i battenti con alcune conferme e diverse sorprese, soprattutto nei gironi B e C. Nel girone Adelche inizia ad essere importante. Questi tutti i risultati: Girone A:-Pro Sesto 2-0 Alessandria-Como rinviata Giana Erminio -Pergolettese 2-0 Lecco-Lucchese 2-2 Livorno-Pro Patria 0-2 Novara-Olbia 1-1 Piacenza-Pro Vercelli 1-1 Pontedera-Albinoleffe 1-2 Grosseto-Pistoiese ore 17.30 Girone B: Gubbio-Imolese 2-1 Matelica-1-3 Triestina-Fano 0-1 Vis Pesaro-Mantova 1-4 Legnago-Modena ore 17.30 Ravenna-Arezzo ore 17.30 Girone C:-Turris 1-1 Casertana-Catania 3-2 Catanzaro-Viterbese sospesa Potenza-Paganese 1-0 Vibonese-Bisceglie 1-1 Ternana-Monopoli ore 17.30 Foto: LogoC L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Serie fuga Serie A: Inter all'esame Roma, Milan prova nuova fuga ANSA Nuova Europa Serie A: risalgono Napoli, Lazio e Verona. Roma-Inter pari show, ma il Milan è in fuga

Tante emozioni e quattro gol confezionano uno splendido Roma-Inter che fa felice solo il Milan, che scappa a +3. Il sesto pari di fila tra le due squadre conferma però qualità e ambizioni di Fonseca e ...

RISULTATI SERIE D/ Classifiche gironi: poker del Gozzano, il Crema torna in testa!

Risultati Serie D: classifiche dei gironi A, B, C, D, E, F, G, H, I. Poker del Gozzano nel big match contro il PDHAE, Varese ko all'ultimo secondo.

Tante emozioni e quattro gol confezionano uno splendido Roma-Inter che fa felice solo il Milan, che scappa a +3. Il sesto pari di fila tra le due squadre conferma però qualità e ambizioni di Fonseca e ...

Risultati Serie D: classifiche dei gironi A, B, C, D, E, F, G, H, I. Poker del Gozzano nel big match contro il PDHAE, Varese ko all'ultimo secondo.