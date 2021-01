Serie A, Roma e Inter pari e spettacolo ma gioisce il Milan (Di domenica 10 gennaio 2021) Risposte positive dall'Olimpico per Roma e Inter ma alla fine del 2-2 beneficia il Milan che allunga sulle rivali. Dopo la sconfitta a Genova, la squadra di Conte ottiene un punto nello scontro diretto con i capitolini. In avvio bravo Lopez su Lautaro e Lukaku, la sblocca Pellegrini con un destro piazzato. Pareggio annullato per fuorigioco a Lautaro fermato ancora da uno strepitoso Lopez. pari di testa di Skriniar, magia di Hakimi per la rimonta ma Mancini fa 2-2 nel finale. L'Inter scivola a -3 dal Milan, lo stesso distacco tra i nerazzurri e la Roma che manca l'aggancio al 2° posto. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di domenica 10 gennaio 2021) Risposte positive dall'Olimpico perma alla fine del 2-2 beneficia ilche allunga sulle rivali. Dopo la sconfitta a Genova, la squadra di Conte ottiene un punto nello scontro diretto con i capitolini. In avvio bravo Lopez su Lautaro e Lukaku, la sblocca Pellegrini con un destro piazzato. Pareggio annullato per fuorigioco a Lautaro fermato ancora da uno strepitoso Lopez.di testa di Skriniar, magia di Hakimi per la rimonta ma Mancini fa 2-2 nel finale. L'scivola a -3 dal, lo stesso distacco tra i nerazzurri e lache manca l'aggancio al 2° posto. ITA Sport Press.

