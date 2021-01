Serie A, la Fiorentina piega il Cagliari al Franchi. A Prandelli basta il gol di Vlahovic (Di domenica 10 gennaio 2021) La Fiorentina torna a vincere dopo tre partite e al Franchi batte il Cagliari per 1-0. A Prandelli basta la rete di Vlahovic, arrivata a metà del secondo tempo. Primo tempo tempo poco emozionante dal punto di vista dello spettacolo, anche se il Cagliari fallisce un rigore con Joao Pedro che si fa ipnotizzare da Dragowski. Nel secondo tempo la Fiorentina alza i giri del motore, crea diverse occasioni e in una di queste va a segno sull'asse Callejon-Vlahovic. Vittoria che equivale ad una boccata di ossigeno per la Fiorentina, mentre il Cagliari va sempre più in giù.caption id="attachment 1078041" align="alignnone" width="3000" Godin Vlahovic, getty/captionFiorentina ... Leggi su itasportpress (Di domenica 10 gennaio 2021) Latorna a vincere dopo tre partite e albatte ilper 1-0. Ala rete di, arrivata a metà del secondo tempo. Primo tempo tempo poco emozionante dal punto di vista dello spettacolo, anche se ilfallisce un rigore con Joao Pedro che si fa ipnotizzare da Dragowski. Nel secondo tempo laalza i giri del motore, crea diverse occasioni e in una di queste va a segno sull'asse Callejon-. Vittoria che equivale ad una boccata di ossigeno per la, mentre ilva sempre più in giù.caption id="attachment 1078041" align="alignnone" width="3000" Godin, getty/caption...

SkySport : FIORENTINA-CAGLIARI 1-0 Risultato finale ? ? #Vlahovic (72’) ? ?? - OptaPaolo : 6 - L'#Inter è la prima squadra a segnare sei o più reti nella prima gara di un anno solare in Serie A dalla Fioren… - OptaPaolo : 5x3 - Ciro Immobile è il secondo giocatore a segnare in cinque match di fila contro ben tre squadre diverse di Seri… - serie_lega : Fiorentina- Cagliari 1-0 finale - Bettor_Club : GAME ON !!! ????????????????????? » Italy ????» Serie A »? Fiorentina vs. Cagliari – X2 – 2,15 ( 1 - 0 ) LOSE… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Fiorentina Diretta Serie A: in campo Fiorentina Cagliari 0-0 DIRETTA Agenzia ANSA Pagelle Fiorentina-Cagliari 1-0: voti e tabellino Serie A 2020/2021

Le pagelle di Fiorentina-Cagliari 1-0, match della diciassettesima giornata di Serie A 2020/2021: voti e tabellino in ottica fantacalcio ...

Calcio: Serie A, Fiorentina-Cagliari 1-0

(ANSA) – ROMA, 10 GEN – Fiorentina batte Cagliari 1-0 (0-0) nel posticipo della 17/a giornata del campionato di calcio di Serie A disputato sul terreno dello stadio Artemio Franchi di Firenze. Il gol: ...

Le pagelle di Fiorentina-Cagliari 1-0, match della diciassettesima giornata di Serie A 2020/2021: voti e tabellino in ottica fantacalcio ...(ANSA) – ROMA, 10 GEN – Fiorentina batte Cagliari 1-0 (0-0) nel posticipo della 17/a giornata del campionato di calcio di Serie A disputato sul terreno dello stadio Artemio Franchi di Firenze. Il gol: ...