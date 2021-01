"Sempre più nei guai". Doppia bomba giudiziaria di Travaglio su Renzi in prima pagina | Guarda (Di domenica 10 gennaio 2021) "Sempre più nei guai". Marco Travaglio dedica la prima pagina a Matteo Renzi e Maria Elena Boschi, ma la politica stavolta c'entra solo in maniera indiretta. Sul Fatto quotidiano si parla dell'inchiesta Open e di Renzi indagato, e i guai sarebbero relativi al fatto che l'inchieste resterà a Firenze (mentre il leader di Italia Viva aveva chiesto lo spostamento) e ci sarebbero nuovi sviluppi sull'imprenditore Toto nel caso Consip. Due questioni giudiziarie che però rischiano di pesare non poco sul momento politico, e non è un caso che il Fatto, schieratissimo a fianco di Giuseppe Conte, rilanci il tam tam delle Procure che indebolisce il grande nemico del premier, l'uomo che spinge per la crisi. E in fondo c'è un motivo se a non andare giù a ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 gennaio 2021) "più nei". Marcodedica laa Matteoe Maria Elena Boschi, ma la politica stavolta c'entra solo in maniera indiretta. Sul Fatto quotidiano si parla dell'inchiesta Open e diindagato, e isarebbero relativi al fatto che l'inchieste resterà a Firenze (mentre il leader di Italia Viva aveva chiesto lo spostamento) e ci sarebbero nuovi sviluppi sull'imprenditore Toto nel caso Consip. Due questioni giudiziarie che però rischiano di pesare non poco sul momento politico, e non è un caso che il Fatto, schieratissimo a fianco di Giuseppe Conte, rilanci il tam tam delle Procure che indebolisce il grande nemico del premier, l'uomo che spinge per la crisi. E in fondo c'è un motivo se a non andare giù a ...

