Scuole superiori in classe, lunedì 11 gennaio: piano straordinario di bus in ogni provincia. Ecco come sarà (Di domenica 10 gennaio 2021) Per garantire la sicurezza degli utenti a bordo dei bus e fare il possibile per evitare assembramenti anche alle fermate, la Toscana ha previsto un nuovo stanziamento di 4 milioni di euro e ha disposto il potenziamento ulteriore dei servizi, con 329 nuovi autobus che vanno ad aggiungersi agli ordinari 2949 mezzi in servizio in Toscana, con una percentuale di incremento dell'11,2%, a fronte dell'incremento del 7,9% effettuato a settembre (233 bus in più)

