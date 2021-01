Scuole, gli studenti chiedono di tornare in presenza ma c’è il nodo trasporti: “Impossibile il 50% di capienza”. Pediatri: “Istituti sicuri” (Di domenica 10 gennaio 2021) “La scuola è sicura”. Lo ribadiscono i Pediatri all’indomani delle divisioni politiche sul ritorno in classe degli studenti delle superiori. “All’interno della scuola non si formano dei cluster, ma esistono dei casi sporadici e tutti i casi che abbiamo riscontrato nascevano da un contagio intra-domestico” dichiara Alberto Villani, presidente della Società Italiana di Pediatria (SIP) citando i dati raccolti dai Pediatri in collaborazione con l’ospedale Bambino Gesù, l’Istituto di Ortofonologia e la Fondazione Mite. Tra chi vorrebbe abbandonare la didattica a distanza per tornare sui banchi di scuola sono i ragazzi della Rete degli studenti Medi. “Chiediamo scuola in presenza e in sicurezza”, chiarisce Leone Piva del Liceo Cavour di Roma. La Rete ha da poco redatto un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 gennaio 2021) “La scuola è sicura”. Lo ribadiscono iall’indomani delle divisioni politiche sul ritorno in classe deglidelle superiori. “All’interno della scuola non si formano dei cluster, ma esistono dei casi sporadici e tutti i casi che abbiamo riscontrato nascevano da un contagio intra-domestico” dichiara Alberto Villani, presidente della Società Italiana dia (SIP) citando i dati raccolti daiin collaborazione con l’ospedale Bambino Gesù, l’Istituto di Ortofonologia e la Fondazione Mite. Tra chi vorrebbe abbandonare la didattica a distanza persui banchi di scuola sono i ragazzi della Rete degliMedi. “Chiediamo scuola ine in sicurezza”, chiarisce Leone Piva del Liceo Cavour di Roma. La Rete ha da poco redatto un ...

