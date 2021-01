Scuola | Gelmini | ' fallimento governo | Azzolina gioca allo scaricabarile'

(Di domenica 10 gennaio 2021) Roma, 10 gen. (Adnkronos) - “Davvero lunare l'intervista di Luciaal ‘Corriere della Sera'. Il ministro dell'Istruzione si autoassolve e cerca di scaricare le responsabilità del disastrosui presidenti di Regione. Una grave scorrettezza istituzionale, un insulto al buon senso e all'intelligenza degli italiani". Così Mariastella, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "Se tanti governatori sono stati costretti a prendere decisioni impopolari è solo a causa dell'immobilismo di Palazzo Chigi - dai trasporti agli orari scaglionati, dall'edilizia scolastica fino al distanziamento sociale: nulla è stato fatto nei lunghi mesi della pandemia - e di una mancata strategia per il ritorno tra i banchi". "Domani gli istituti superiori riapriranno solo in tre Regioni (Toscana, Abruzzo e Valle d'Aosta): lo Stato ...

La maggior parte delle Regioni spostano sempre più lontano la ripartenza, in attesa che si stabilizzi ...