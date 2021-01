Scuola | 160mila firme contro la riapertura delle superiori Imprenditori e genitori per la didattica a distanza | “Si rischia blocco totale”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 gennaio 2021) Il rientro adegli studenti divide gli italiani. Se le Regioni hanno posticipato lain presenza per leal 18 gennaio e in alcuni casi anche a fine mese, c’è chi invece chiede di continuare con le lezioni afino a fine pandemia. In prima linea c’è l’Unsic, il sindacato die coltivatori che il mese scorso ha lanciato una petizione su Change.org per chiedere al governo di mantenere chiusi licei e istituti professionali. La petizione negli ultimi giorni ha superato leadesioni. “Il tema dellariguarda tutti” spiega le ragioni della petizione il presidente Unsic, Domenico Mamone. “re di tornare ad un, questo il mondo dell’impresa non se lo ...