Scrittori: è morto Yeng Pway Ngon, autore dell'acclamato romanzo 'L'atelier' (2) (Di domenica 10 gennaio 2021) (Adnkronos) - Nato il 26 gennaio 1947 a Singapore da una famiglia di origine cantonese, Yeng Pway Ngon pubblica le sue prime poesie quando è ancora al liceo. Durante gli anni universitari continua a firmare componimenti poetici e racconti, traendo un'importante fonte d'ispirazione dalla lettura dei poeti modernisti taiwanesi. Laureatosi in letteratura cinese collabora con riviste letterarie e scrive pezzi satirici per diversi giornali. Nel 1977 viene arrestato con il sospetto di attività sovversive e trascorre quattro mesi in prigione. Negli anni Ottanta pubblica il suo primo romanzo di successo, affiancando alla narrativa anche una vasta produzione di poesie, pièce teatrali, saggi, recensioni, pamphlet di critica sociale e radiodrammi. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 gennaio 2021) (Adnkronos) - Nato il 26 gennaio 1947 a Singapore da una famiglia di origine cantonese,pubblica le sue prime poesie quando è ancora al liceo. Durante gli anni universitari continua a firmare componimenti poetici e racconti, traendo un'importante fonte d'ispirazione dalla lettura dei poeti modernisti taiwanesi. Laureatosi in letteratura cinese collabora con riviste letterarie e scrive pezzi satirici per diversi giornali. Nel 1977 viene arrestato con il sospetto di attività sovversive e trascorre quattro mesi in prigione. Negli anni Ottanta pubblica il suo primodi successo, affiancando alla narrativa anche una vasta produzione di poesie, pièce teatrali, saggi, recensioni, pamphlet di critica sociale e radiodrammi.

TV7Benevento : Scrittori: è morto Yeng Pway Ngon, autore dell'acclamato romanzo 'L'atelier' (2)... - zazoomblog : Scrittori: è morto Luigi Testaferrata narratore e studioso dannunziano (2) - #Scrittori: #morto #Luigi - TV7Benevento : Scrittori: è morto Luigi Testaferrata, narratore e studioso dannunziano (2)... - TV7Benevento : Scrittori: è morto Luigi Testaferrata, narratore e studioso dannunziano... - villainofyore : raga ma in che senso dean winchester è morto impalato così a cazzo di cane e la scusa degli scrittori per non salva… -

Ultime Notizie dalla rete : Scrittori morto Scrittori: è morto Yeng Pway Ngon, autore dell'acclamato romanzo 'L'atelier' (2) Il Tempo Scrittori: è morto Yeng Pway Ngon, autore dell'acclamato romanzo 'L'atelier' (2)

(Adnkronos) - Nato il 26 gennaio 1947 a Singapore da una famiglia di origine cantonese, Yeng Pway Ngon pubblica le sue prime poesie quando è ancora ...

Matusa addio, ecco come invecchiano felicemente i maschi italiani

AGI - Ve li ricordate i “matusa”? Così quelli nati tra la fine degli anni Cinquanta e i Sessanta liquidavano chi aveva superato gli anta, considerandolo già con un piede nella tomba e comunque senza n ...

(Adnkronos) - Nato il 26 gennaio 1947 a Singapore da una famiglia di origine cantonese, Yeng Pway Ngon pubblica le sue prime poesie quando è ancora ...AGI - Ve li ricordate i “matusa”? Così quelli nati tra la fine degli anni Cinquanta e i Sessanta liquidavano chi aveva superato gli anta, considerandolo già con un piede nella tomba e comunque senza n ...