Scontro Samantha De Grenet contro Antonella Elia: Ecco le fazioni vip (Di domenica 10 gennaio 2021) La vicenda al GfVip 5 tra la concorrente Samantha De Grenet e l’opinionista Antonella Elia sta andando ormai avanti da giorni. Un siparietto di gelosia femminile degno di nota. Scendono in campo in difesa delle due fazioni tanti vip più o meno noti Samantha De Grenet al GfVipNel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lunedì 4 gennaio 2021, abbiamo assistito a un durissimo faccia a faccia tra Samantha e Antonella in cui sono volate critiche e pesanti accuse. “Ma chi ti credi di essere? ‘Sto cavolo’? Credi di avere il diritto di parlarmi così? Su di te ho detto la verità. Con te non si parla perché sei una nobile? Ci siamo incontrate tre volte e non ci siamo nemmeno mai parlate” ha dichiarato l’opinionista del ... Leggi su kronic (Di domenica 10 gennaio 2021) La vicenda al GfVip 5 tra la concorrenteDee l’opinionistasta andando ormai avanti da giorni. Un siparietto di gelosia femminile degno di nota. Scendono in campo in difesa delle duetanti vip più o meno notiDeal GfVipNel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lunedì 4 gennaio 2021, abbiamo assistito a un durissimo faccia a faccia train cui sono volate critiche e pesanti accuse. “Ma chi ti credi di essere? ‘Sto cavolo’? Credi di avere il diritto di parlarmi così? Su di te ho detto la verità. Con te non si parla perché sei una nobile? Ci siamo incontrate tre volte e non ci siamo nemmeno mai parlate” ha dichiarato l’opinionista del ...

ilariasweet94 : MA VI RENDETE CONTO SE TOMMASO, ANZI GIULIA PERCHÉ SO CHE LO DIRÀ LEI, AVREMO UNO SCONTRO STEFANIA vs SAMANTHA E CE… - Munirxxx1 : @linus812003 @RutaAllTheWay @STRELIZ73157446 @Digo50702880 Aggiungici pure la nomination a urtis per l anaffettiva.… - xbsaforselena : @Micio_Theo @trash_italiano per lo scontro con Samantha? ancora meglio allora ?? - VeronicA040511 : Samantha era entrata solo per lo scontro con Dayane che non è avvenuto e l'ha portata ad essere un comodino ????#tzvip - camila8511 : @mscelestt Dopo lo scontro con l'Elia samantha la votano gia in tanti -