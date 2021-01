"Scomparsa", c'è preoccupazione. Melania, sospetti dopo l'assalto al Capitol Hill: cosa sta succedendo (Di domenica 10 gennaio 2021) Le rivolte del 6 gennaio negli Stati Uniti hanno scosso anche la famiglia di Donald Trump. L'assalto al Congresso da parte dei sostenitori del tycoon, hanno messo in una posizione difficile il presidente americano uscente. Per molti infatti Trump avrebbe aizzato i suoi fan. Motivo questo per cui l'entourage di Joe Biden starebbe già pensando a pesanti conseguenze nei suoi confronti. Ma la domanda che si pone Tuttosport.it è un'altra: "Dov'è finita Melania Trump". Per il sito di informazione sportiva la fu First Lady sarebbe sparita da giorni: "È rimasta in silenzio - si legge - da quando i sostenitori del presidente Trump hanno preso d'assalto l'edificio del Senato a Washington DC". E ancora: "preoccupazione per Melania". Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 gennaio 2021) Le rivolte del 6 gennaio negli Stati Uniti hanno scosso anche la famiglia di Donald Trump. L'al Congresso da parte dei sostenitori del tycoon, hanno messo in una posizione difficile il presidente americano uscente. Per molti infatti Trump avrebbe aizzato i suoi fan. Motivo questo per cui l'entourage di Joe Biden starebbe già pensando a pesanti conseguenze nei suoi confronti. Ma la domanda che si pone Tuttosport.it è un'altra: "Dov'è finitaTrump". Per il sito di informazione sportiva la fu First Lady sarebbe sparita da giorni: "È rimasta in silenzio - si legge - da quando i sostenitori del presidente Trump hanno preso d'l'edificio del Senato a Washington DC". E ancora: "per".

Ultime Notizie dalla rete : Scomparsa preoccupazione Melania Trump, sospetto dopo l'assalto al Capitol Hill: "È scomparsa, è rimasta in silenzio" Liberoquotidiano.it Preoccupazione per Melania Trump: è scomparsa da giorni

L'ultima volta che si hanno avuto notizie è stata via social network l'ultimo giorno del 2020: 'Auguro a tutti un felice anno nuovo! Che il 2021 possa essere pieno di benedizioni di gioia, buona salut ...

Parler cacciato via dai server di Amazon e dall'app store di Google

Parler non è più ospitato dai server di Amazon (Aws, Amazon web services), dopo aver perso la residenza anche nel''app store di Google. Adesso deve trovarsi velocemente un nuovo servizio di web hostin ...

