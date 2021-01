Sci nordico, Diggins e Bolshunov vincono il Tour de Ski 2021 (Di domenica 10 gennaio 2021) Bologna, 10 gennaio 2021 " Non ci sono state particolari sorprese nella scalata del Cermis che ha chiuso l'edizione 2021 del Tour de Sk i. La vittoria finale nella generale è andata a Jessica Diggins ... Leggi su quotidiano (Di domenica 10 gennaio 2021) Bologna, 10 gennaio" Non ci sono state particolari sorprese nella scalata del Cermis che ha chiuso l'edizionedelde Sk i. La vittoria finale nella generale è andata a Jessica...

Bologna, 10 gennaio 2021 – Non ci sono state particolari sorprese nella scalata del Cermis che ha chiuso l’edizione 2021 del Tour de Ski. La vittoria finale nella generale è andata a Jessica Diggins n ...

Val di Fiemme: Spitsov vince, ma il Tour de ski è di Bolshunov

Ottimo Federico Pellegrino, 16° di giornata e 14° finale – Gioia per «Sasha» Bolshunov sul podio , davanti a «Momo» Manificat e Denis Spitsov – Tutte le classifiche Ultima chiamata in Val di Fiemme su ...

