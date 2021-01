Sci alpino | Marta Bassino sfiora la vittoria per 16 centesimi! E’ seconda nel superG di St Anton dietro Lara Gut-Behrami

Leggi su oasport

(Di domenica 10 gennaio 2021)Gut-torna allain Coppa del Mondo, trionfando neldi St.. Prestazione eccezionale della svizzera, che ha conquistato il successo nonostante un errore evidente di traiettoria nella parte finale, dovuto probabilmente all’ampia velocità accumulata. Per l’elvetica si tratta dellanumero 27 della carriera e l’ultima inigante risaliva al 2018 a Cortina. Fa festa anche l’Italia con il secondo posto di, chela, chiudendo a 16 centesimi dall’elvetica. Una bella gara quella della piemontese, che ha avuto solo una piccola sbavatura dopo la compressione. Si tratta del secondo podio in carriera in questa specialità per l’azzurra, che ...