Sci alpino | Marta Bassino | “Pensavo di aver buttato via la gara | sono contenta”

(Di domenica 10 gennaio 2021)è stata autrice di una fantastica prova nel SuperG di Coppa del Mondo si St.Anton chiuso al 2° posto alle spalle di una straordinaria Lara Gut a soli 16 centesimi. L’azzurra ha commesso qualche piccolo errore, come sottolineato da lei stessa al termine della, proprio per questo motivo non si aspettava di poter salire sul podio. “moltodella mia prova. In realtà non me l’aspettavo perché ho fatto un errore prima dello schuss dell’Ice Fall. Poi quandoarrivata al traguardo e ho visto che ero solo 16 secondi dietro alla Gut ho gioito. Era un tracciato insidioso e bisognava saper fare le curve perché anche l’ultimo pezzo era un gigantone“. L’azzurra è stata brava a spingere dopo l’errore nella parte alta che avrebbe potuto seriamente condizionare la ...