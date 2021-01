Sci alpino, Marco Schwarz vince uno slalom pazzo ad Adelboden. Noel spreca, 14° Moelgg (Di domenica 10 gennaio 2021) Clement Noel crolla proprio sul più bello e Marco Schwarz ne approfitta per centrare la prima vittoria tra i pali stretti in carriera (la terza in assoluto) nello slalom di Adelboden (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021. La Chuenisbärgli ci ha regalato una seconda manche letteralmente mozzafiato, nella quale è successo di tutto, con colpi di scena a ripetizione e, non ultimi, passi falsi non di poco conto. Si iniziava con due francesi al comando, ma prima Victor Muffat-Jeandet ha rovinato tutto con un errore clamoroso in avvio, quindi Clement Noel, che aveva dominato la prima manche, spreca tutto nel finale, concludendo addirittura ottavo. Di questi misfatti ne approfitta, come detto, Marco ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021) Clementcrolla proprio sul più bello ene approfitta per centrare la prima vittoria tra i pali stretti in carriera (la terza in assoluto) nellodi(Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci2020-2021. La Chuenisbärgli ci ha regalato una seconda manche letteralmente mozzafiato, nella quale è successo di tutto, con colpi di scena a ripetizione e, non ultimi, passi falsi non di poco conto. Si iniziava con due francesi al comando, ma prima Victor Muffat-Jeandet ha rovinato tutto con un errore clamoroso in avvio, quindi Clement, che aveva dominato la prima manche,tutto nel finale, concludendo addirittura ottavo. Di questi misfatti ne approfitta, come detto,...

Gazzetta_it : Fame, grinta e coraggio: il marchio della #Goggia torna a luccicare - RSIsport : ?????? Confermate le gare sul Lauberhorn, a rischio prima per le liti tra Swiss-Ski e gli organizzatori e poi in bilic… - Eurosport_IT : La prima vittoria post Hirscher dell'Austria porta il nome di Marco Schwarz ?????? #EursportSCI | #FISAlpine - MirkovicRN : RT @Gazzetta_it: #sci #coppadelmondo #Schwarz si prende lo slalom di #Adelboden. Male gli italiani - grutli : RT @RSIsport: ?????? Lara Gut-Behrami torna a vincere e lo fa in super G, disciplina che non la vedeva imporsi dal 21 gennaio 2018. Sua la gar… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino Sci alpino oggi: orari, tv, programma, pettorali slalom Adelboden e superG St. Anton OA Sport VIDEO Sci Alpino, il fantastico 2° posto di Marta Bassino nel SuperG di St. Anton

Marta Bassino è stata autrice di una gara fantastica nel SuperG di St. Anton. L'azzurra si è dovuta arrendere solo a Lara Gut-Behrami che ha trionfato per soli 16 centesimi. La 24enne nativa di Cuneo ...

Voglia di fare una ciaspolata? Ecco le istruzioni per l’uso

La neve è caduta in abbondanza e fare escursioni con le racchette da neve è un modo per trascorrere una bella giornata tra attività motoria, relax e paesaggi innevati fiabeschi, senza dimenticare le r ...

Marta Bassino è stata autrice di una gara fantastica nel SuperG di St. Anton. L'azzurra si è dovuta arrendere solo a Lara Gut-Behrami che ha trionfato per soli 16 centesimi. La 24enne nativa di Cuneo ...La neve è caduta in abbondanza e fare escursioni con le racchette da neve è un modo per trascorrere una bella giornata tra attività motoria, relax e paesaggi innevati fiabeschi, senza dimenticare le r ...