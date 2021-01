Sci alpino, Goggia vuole il bis a St.Anton ma occhio anche a Bassino e Brignone, lo slalom di Adelboden chance enorme per Pinturault (Di domenica 10 gennaio 2021) Ci aspetta una domenica davvero da non perdere quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021. Il primo fine settimana di gare completo del nuovo anno va a concludersi con due prove di assoluto spessore. Gli uomini faranno calare il sipario sulla tre-giorni di Adelboden (Svizzera) con lo slalom, dopo due giganti che hanno regalato emozioni e spettacolo, mentre le donne saranno di scena a Sankt Anton (Austria) per il supergigante, dopo aver assistito alla discesa disputata ieri. Saranno in palio 100 punti di capitale importanza per i due comparti, con le classifiche che iniziano a farsi sempre più definite, sia a livello di Sfera di Cristallo, sia di Coppa di specialità. Iniziamo dallo slalom di Adelboden. che vedrà la prima manche alle ore 10.30 e la ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021) Ci aspetta una domenica davvero da non perdere quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci2020-2021. Il primo fine settimana di gare completo del nuovo anno va a concludersi con due prove di assoluto spessore. Gli uomini faranno calare il sipario sulla tre-giorni di(Svizzera) con lo, dopo due giganti che hanno regalato emozioni e spettacolo, mentre le donne saranno di scena a Sankt(Austria) per il supergigante, dopo aver assistito alla discesa disputata ieri. Saranno in palio 100 punti di capitale importanza per i due comparti, con le classifiche che iniziano a farsi sempre più definite, sia a livello di Sfera di Cristallo, sia di Coppa di specialità. Iniziamo dallodi. che vedrà la prima malle ore 10.30 e la ...

Eurosport_IT : STRAORDINARIA SOFIA! ?? Arriva la la nona vittoria in Coppa del Mondo per Sofia Goggia ???????? #EurosportSCI |… - zazoomblog : Sci alpino Tommy Ford sta meglio: danni meno gravi di quanto temuto - #alpino #Tommy #meglio: #danni #gravi… - infoitsport : Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2021: Vlhova in testa, +139 su Gisin. Sofia Goggia al 3° posto! - zazoomblog : Sci alpino Tommy Ford sta meglio: danni meno gravi di quanto temuto - #alpino #Tommy #meglio: #danni #gravi - st_2351 : @SimoneMoriOff Sci alpino, sci di fondo, nuoto, atletica -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino Sci alpino, startlist Slalom Adelboden 10 gennaio. Programma, orari, tv, pettorali di partenza OA Sport CORTINA È morto travolto dall'imponente massa di neve di una

LA TRAGEDIACORTINA È morto travolto dall'imponente massa di neve di una valanga scesa per 900 metri lo scialpinista Paolo Pitscheider, 50 anni, della Val Badia (Bolzano). Il suo corpo è ...

Sciata con gli amici ucciso da una valanga

L'INCIDENTECORTINA E' stato rinvenuto sotto uno spessore di 80 centimetri di neve il corpo senza vita di Paolo Pitscheider, lo scialpinista altoatesino di 50 anni, residente nel comune di Badia, che..

LA TRAGEDIACORTINA È morto travolto dall'imponente massa di neve di una valanga scesa per 900 metri lo scialpinista Paolo Pitscheider, 50 anni, della Val Badia (Bolzano). Il suo corpo è ...L'INCIDENTECORTINA E' stato rinvenuto sotto uno spessore di 80 centimetri di neve il corpo senza vita di Paolo Pitscheider, lo scialpinista altoatesino di 50 anni, residente nel comune di Badia, che..