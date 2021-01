Sci alpino | classifica Coppa del Mondo 2020 2021 maschile dopo slalom Adelboden 10 gennaio

(Di domenica 10 gennaio 2021) Ladidelaggiornatalospeciale didi domenica 10. Alexis Pinturault guadagna su Aleksander Aaamodt Kilde nonostante una prova non brillante. Terzo Marco Odermatt. Il primo italiano è Dominik Paris in trentesima posizione, mentre Luca De Aliprandini è trentaduesimo.DELAGGIORNATALOSPECIALE DI1. Alexis Pinturault (Fra) 689 punti 2. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 560 3. Marco Odermatt (Sui) 501 4. Filip Zubcic (Cro) 455 5. Henrik ...

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

Clement Noel crolla proprio sul più bello e Marco Schwarz ne approfitta per centrare la prima vittoria tra i pali stretti in carriera (la terza in assoluto) nello slalom di Adelboden (Svizzera) valevo ...Una stratosferica Lara Gut vince il Super G di St Anton centrando così il 27esimo successo in carriera di cui 13 in specialità. Il secondo posto è di Marta Bassino che si ferma a 16 centesimi dall’elv ...