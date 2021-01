SBK, come Beavies & Butt-head: Jonathan Rea omaggia il team Kawasaki (Di domenica 10 gennaio 2021) Bello il disegno di copertina, perché raffigura la squadra più vincente degli ultimi sei anni e ricorda qualcosa di già visto. Il team Provec KRT con Johnny Rea al centro, seduto sulla sua Ninja ZX-... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di domenica 10 gennaio 2021) Bello il disegno di copertina, perché raffigura la squadra più vincente degli ultimi sei anni e ricorda qualcosa di già visto. IlProvec KRT con Johnny Rea al centro, seduto sulla sua Ninja ZX-...

motosprint : #SBK, come #Beavies & #Butthead: Jonathan Rea omaggia il team #Kawasaki ?? - Giobbistic : @Stefy_TSR Da quando la Dorna ha messo le mani sulla SBK è cambiata troppo. La seguo sempre, però non so, saranno l… - ir8lotus : @motosprint Come può dire una cosa del genere quando da anni Rea vince, meritatamente, in sbk e marquez ha dominato in motogp!? - leyton16showhey : RT @gponedotcom: Can Oncu: ecco come è ridotto il Van su cui viaggiava dopo l'incidente: Nella giornata di giovedì il giovane pilota turco… - bukanpejabattt : RT @gponedotcom: Can Oncu: ecco come è ridotto il Van su cui viaggiava dopo l'incidente: Nella giornata di giovedì il giovane pilota turco… -

Ultime Notizie dalla rete : SBK come Laverty: "La SBK è come la MotoGP: possono vincere tanti piloti" Motosprint.it SBK, come Beavies & Butt-head: Jonathan Rea omaggia il team Kawasaki

Il sei volte iridato SBK ed il suo staff disegnati in pieno stile sitcom USA ma, contrariamente ai due ragazzini sfaccendati visti nella serie TV, il nordirlandese e lo staff Provec si impegnano per v ...

SBK, Binetto: la pioggia guasta i piani di Pirro e Rinaldi

SBK: I due piloti avrebbero dovuto girare quest’oggi con la Panigale V4S, ma a causa delle avverse condizioni meteo l’appuntamento è stato rimandato ...

Il sei volte iridato SBK ed il suo staff disegnati in pieno stile sitcom USA ma, contrariamente ai due ragazzini sfaccendati visti nella serie TV, il nordirlandese e lo staff Provec si impegnano per v ...SBK: I due piloti avrebbero dovuto girare quest’oggi con la Panigale V4S, ma a causa delle avverse condizioni meteo l’appuntamento è stato rimandato ...