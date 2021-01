Santo del Giorno 10 Gennaio: San Paolo di Tebe (Di domenica 10 gennaio 2021) Il Santo del Giorno 10 Gennaio è l’eremita San Paolo di Tebe, vissuto fra il III ed il IV secolo ma la cui esistenza resta per noi piuttosto misteriosa. Cerchiamo di conoscerlo meglio: ecco chi era e perché è importante. Santo del Giorno 10 Gennaio: chi era San Paolo di Tebe. Cenni biografici essenziali Detto anche Eremita o Primo Eremita, San Paolo di Tebe visse fra il III e il IV secolo d.C. ma su di lui le informazioni biografiche sono molto scarse. In realtà San Girolamo, nel IV secolo, scrisse la Vita Sancti Pauli Primi Eremitae, proprio sulla vita del Santo, ma quanto qui scritto si considera piuttosto inattendibile dal punto di vista storico. A quanto ne ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 10 gennaio 2021) Ildel10è l’eremita Sandi, vissuto fra il III ed il IV secolo ma la cui esistenza resta per noi piuttosto misteriosa. Cerchiamo di conoscerlo meglio: ecco chi era e perché è importante.del10: chi era Sandi. Cenni biografici essenziali Detto anche Eremita o Primo Eremita, Sandivisse fra il III e il IV secolo d.C. ma su di lui le informazioni biografiche sono molto scarse. In realtà San Girolamo, nel IV secolo, scrisse la Vita Sancti Pauli Primi Eremitae, proprio sulla vita del, ma quanto qui scritto si considera piuttosto inattendibile dal punto di vista storico. A quanto ne ...

