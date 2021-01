Sanremo, gli Abba al Festival? Amadeus: tanti i sogni e le invenzioni (Di domenica 10 gennaio 2021) Portare gli Abba sul palco dell'Ariston. Un’ipotesi suggestiva quella di ospitare al Festival di Sanremo il celebre quartetto svedese che con hit come «Mamma mia» e «Waterloo ... sul sito. Leggi su lastampa (Di domenica 10 gennaio 2021) Portare glisul palco dell'Ariston. Un’ipotesi suggestiva quella di ospitare aldiil celebre quartetto svedese che con hit come «Mamma mia» e «Waterloo ... sul sito.

Agenzia_Ansa : #Sanremo, si punta a portare gli #Abba sul palco dell'Ariston #ANSA - IlContiAndrea : ?? #Sanremo2021, si punta a portare gli Abba al Festival - Ultima Ora - ANSA - SergioFiscion : #amazon sta per fare un'offerta per acquisire dopo quelli Champions League anche i diritti sportivi della serie A.… - Sanremo_2021 : 'E sotto un cielo blu di Napoli si accenderà una stella per te,dal mare arriverà una musica che canterò per te,la l… - tiziana55150981 : RT @alicejuvelove: Lasciate questi in cucurio fino alla finale e vi assicuriamo gli ascolti di Sanremo.... @GrandeFratello #tzvip #gregore… -