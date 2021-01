Sanremo 2021, gli Abba tra gli ospiti della prossima edizione del Festival? (Di domenica 10 gennaio 2021) Al Festival di Sanremo 2021 potrebbero esserci gli Abba, stando alle ultime indiscrezioni sugli ospiti della kermesse: una vera missione impossibile per Amadeus. Amadeus spera di vedere gli Abba esibirsi al prossimo a Sanremo 2021: il direttore artistico del Festival sembra intenzionato a far cantare il quartetto svedese sul palco dell'Ariston secondo le indiscrezioni riportate da Sanremo di sabato, il programma di Radio2 condotto da Monica Marangoni. L'anno scorso Amadeus riuscì a portare sul palco dell'Ariston I Ricchi e Poveri con una reunion con la formazione originale del gruppo. In questa nuova edizione del Festival di Sanremo ... Leggi su movieplayer (Di domenica 10 gennaio 2021) Aldipotrebbero esserci gli, stando alle ultime indiscrezioni suglikermesse: una vera missione impossibile per Amadeus. Amadeus spera di vedere gliesibirsi al prossimo a: il direttore artistico delsembra intenzionato a far cantare il quartetto svedese sul palco dell'Ariston secondo le indiscrezioni riportate dadi sabato, il programma di Radio2 condotto da Monica Marangoni. L'anno scorso Amadeus riuscì a portare sul palco dell'Ariston I Ricchi e Poveri con una reunion con la formazione originale del gruppo. In questa nuovadeldi...

