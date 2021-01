SanPa, Letizia Moratti boccia il documentario Netflix: "Un'occasione persa" (Di domenica 10 gennaio 2021) Intervistata dal Corriere della Sera Letizia Moratti ha parlato degli anni di San Patrignano bocciando la docu-serie prodotta da Netflix. Letizia Moratti, ex sindaco di Milano, ha preso le distanze dalla serie televisiva documentaristica Netflix su San Patrignano spiegando: "SanPa è stata un'occasione sprecata, limitare tutto il racconto della comunità alla storia di un uomo non rende merito all'impegno di tutti i ragazzi per far crescere quella realtà." "Le regole si facevano insieme: all'inizio nel fine settimana i ragazzi uscivano sempre, poi alcuni di loro ci dissero che se il sabato sera andavano in discoteca non riuscivano a non bucarsi di nuovo. E si è deciso di chiudere. Oppure ricordo una ragazza alcolista, la prima seguita con ... Leggi su movieplayer (Di domenica 10 gennaio 2021) Intervistata dal Corriere della Seraha parlato degli anni di San Patrignanondo la docu-serie prodotta da, ex sindaco di Milano, ha preso le distanze dalla serie televisiva documentaristicasu San Patrignano spiegando: "è stata un'sprecata, limitare tutto il racconto della comunità alla storia di un uomo non rende merito all'impegno di tutti i ragazzi per far crescere quella realtà." "Le regole si facevano insieme: all'inizio nel fine settimana i ragazzi uscivano sempre, poi alcuni di loro ci dissero che se il sabato sera andavano in discoteca non riuscivano a non bucarsi di nuovo. E si è deciso di chiudere. Oppure ricordo una ragazza alcolista, la prima seguita con ...

