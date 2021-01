Salvo Veneziano contro Pierpaolo Pretelli: “Senza la coppia lui non esiste, il Taricone della situazione” (Di domenica 10 gennaio 2021) Salvo Veneziano contro Pierpaolo Pretelli Oltre a Stefano Bettarini che ha aperto una causa, anche Salvo Veneziano sembra essere scatenato contro il Grande Fratello Vip 5 e alcuni suoi concorrenti. In una recente intervista al portale SuperGuidaTv, il pizzaiolo siciliano ha espresso un parere negativo nei confronti di Pierpaolo Pretelli. “Sta giocando in una maniera incredibile. Vuole fare il Taricone della situazione ma di Pietro ce n’è uno solo. Non è più credibile””, ha tuonato l’ex gieffino. Quest’ultimo, in pratica, accusa l’ex Velino di Striscia la Notizia di aver strumentalizzato i suoi flirt all’interno della casa più spiata d’Italia solo per ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 10 gennaio 2021)Oltre a Stefano Bettarini che ha aperto una causa, anchesembra essere scatenatoil Grande Fratello Vip 5 e alcuni suoi concorrenti. In una recente intervista al portale SuperGuidaTv, il pizzaiolo siciliano ha espresso un parere negativo nei confronti di. “Sta giocando in una maniera incredibile. Vuole fare ilma di Pietro ce n’è uno solo. Non è più credibile””, ha tuonato l’ex gieffino. Quest’ultimo, in pratica, accusa l’ex Velino di Striscia la Notizia di aver strumentalizzato i suoi flirt all’internocasa più spiata d’Italia solo per ...

