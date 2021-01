Salto con gli sci, Halvor Egner Granerud torna a vincere in Coppa del Mondo a Titisee-Neustadt. Sul podio anche Tande e Kraft, male Stoch (Di domenica 10 gennaio 2021) Halvor Egner Granerud torna a ruggire in quel di Titisee-Neustadt e lancia un segnale inequivocabile in ottica Sfera di Cristallo, riscattando definitivamente i recenti passi falsi austriaci e consolidando la sua leadership nella classifica generale della Coppa del Mondo 2020-2021 di Salto con gli sci maschile. Per il 24enne norvegese si tratta del sesto successo stagionale nel circuito maggiore, dopo aver confezionato una striscia di cinque affermazioni di seguito prima dell’inizio della Tournée dei 4 Trampolini. Granerud, già ottimo 2° sul Large Hill teutonico nella giornata di ieri, ha demolito la concorrenza nella prima serie (140 metri e 151.6 punti) per poi riuscire a difendere egregiamente il vantaggio ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021)a ruggire in quel die lancia un segnale inequivocabile in ottica Sfera di Cristallo, riscattando definitivamente i recenti passi falsi austriaci e consolidando la sua leadership nella classifica generale delladel2020-2021 dicon gli sci maschile. Per il 24enne norvegese si tratta del sesto successo stagionale nel circuito maggiore, dopo aver confezionato una striscia di cinque affermazioni di seguito prima dell’inizio della Tournée dei 4 Trampolini., già ottimo 2° sul Large Hill teutonico nella giornata di ieri, ha demolito la concorrenza nella prima serie (140 metri e 151.6 punti) per poi riuscire a difendere egregiamente il vantaggio ...

MercatoFifaPro : RT @CTNSPACCHIUSI: CERCHIAMO NEI SEGUENTI RUOLI DC ??? TS/TD??? CDC??? CC ??? CERCHIAMO PREFERIBILMENTE PERSONE CON ESPERIENZA NEL RUOLO E PRO… - cocodrill3 : RT @virginiaraggi: Il trasporto scolastico del Comune fa un salto in avanti molto importante con il nuovo bando per l’affidamento del servi… - Stefano14900511 : @a_meluzzi MeWe é papabile. Io parto da Facebook, dove mi bloccano un mese si ed uno no, per un mese. Ho fatto un s… - gppflr : e mi riferisco a quella del salto con la corda in modalità fuoriclasse a new donk city - PillaPaladini : RT @WomanWithPen: @La_manina__ Oddio Manina, non li confondo, ma sai leggere? Ho fatto un salto logico ma credevo mi stessi dietro: da euro… -

Ultime Notizie dalla rete : Salto con Salto con gli sci: Kamil Stoch domina anche a Titisee-Neustadt ed eguaglia Adam Malysz NEVEITALIA.IT Covid-19, Andrea Crisanti: "Serve subito un lockdown o saltano le vaccinazioni"

Lo ha detto il microbiologo dell'Università di Padova, che mette in guardia le persone dall'abbassare la guardia ...

Le festività hanno lasciato chili di troppo: provato con il digiuno a intermittenza?

Le feste natalizie e la sedentarietà vi hanno portato qualche chilo in più? Molto probabile. In tanti in questi giorni, non sentendosi pienamente a proprio agio con il corpo appesantito da qualche tra ...

Lo ha detto il microbiologo dell'Università di Padova, che mette in guardia le persone dall'abbassare la guardia ...Le feste natalizie e la sedentarietà vi hanno portato qualche chilo in più? Molto probabile. In tanti in questi giorni, non sentendosi pienamente a proprio agio con il corpo appesantito da qualche tra ...