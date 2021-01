Rossi sale sul podio alla 12 ore del Golfo

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 10 gennaio 2021) Ancora unper Valentinosua seconda uscita12 ore del. La leggenda della MotoGP anche quest’anno partecipamanifestazione mediorientale, che quest’anno lascia Abu Dhabi per competere in Barhain. Il “Dottore”, assieme al fratello Luca Marini, fresco di promozione in MotoGP, e all’amico di sempre Alessio Salucci concludono al terzo posto la corsa, nella classe Pro-Am. Il trio, al volante della Ferrari 488 GT3 del Kessel Racing sfiorano ilnell’assoluta, concludendo in quarta posizione. La vittoria vaMcLaren del Seas Motorsport, con l’equipaggio di Isa Bin Abdulla Alkhalifa, Ben Barnicoat e Martin Kodri?. Come sono andatie i suoi compagni12 ore del ...