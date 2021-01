Rosato (Italia Viva) tuona contro il Governo: “E’ il Presidente Conte a staccare la spina, non noi” (Di domenica 10 gennaio 2021) Ettore Rosato fa una accusa shock nei confronti del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Trema il Governo pronto alla crisi? Il politico di Italia Viva non le ha assolutamente trattenute le parole nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte tuonando nettamente contro di lui e quanto da lui deciso. Che sia davvero finita per il Governo Conte bis? Che sia davvero possibile aprire una crisi di Governo in piena diffusione dei vaccini contro il coronavirus, una fase così critica della storia della Repubblica Italiana? Ettore Rosato si è completamente scagliato contro di lui, ... Leggi su instanews (Di domenica 10 gennaio 2021) Ettorefa una accusa shock nei confronti deldel Consiglio Giuseppe. Trema ilpronto alla crisi? Il politico dinon le ha assolutamente trattenute le parole nei confronti deldel Consiglio dei Ministri Giuseppendo nettamentedi lui e quanto da lui deciso. Che sia davvero finita per ilbis? Che sia davvero possibile aprire una crisi diin piena diffusione dei vacciniil coronavirus, una fase così critica della storia della Repubblicana? Ettoresi è completamente scagliatodi lui, ...

