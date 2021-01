Roma. Sfonda la vetrina del bar ma un poliziotto di passaggio sventa il colpo: scene da film con lieto fine (Di domenica 10 gennaio 2021) Sembra un film con lieto fine, con tanto di eroe, quello che è successo ieri sera tardi a Roma, in zona Centocelle. Tutto è iniziato pochi minuti prima delle 22:00, in via dei Castani. Uno sconosciuto ha Sfondato prima la serranda poi la vetrata di un noto Bar Pasticceria Gelateria ed è entrato per rubare dalla cassa automatica, che però era priva di denaro. Per sua sfortuna, in quel momento un agente della polizia penitenziaria di 43 anni, residente in zona, stava passeggiando con il cane: visto il danno alla vetrina, è immediatamente intervenuto e ha ingaggiato una colluttazione con il malvivente, che però è riuscito a fuggire. Il poliziotto ha iniziato un rapido inseguimento, chiamando nel frattempo in aiuto i colleghi delle volanti. L’agente, probabilmente ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 10 gennaio 2021) Sembra uncon, con tanto di eroe, quello che è successo ieri sera tardi a, in zona Centocelle. Tutto è iniziato pochi minuti prima delle 22:00, in via dei Castani. Uno sconosciuto hato prima la serranda poi la vetrata di un noto Bar Pasticceria Gelateria ed è entrato per rubare dalla cassa automatica, che però era priva di denaro. Per sua sfortuna, in quel momento un agente della polizia penitenziaria di 43 anni, residente in zona, stava passeggiando con il cane: visto il danno alla, è immediatamente intervenuto e ha ingaggiato una colluttazione con il malvivente, che però è riuscito a fuggire. Ilha iniziato un rapido inseguimento, chiamando nel frattempo in aiuto i colleghi delle volanti. L’agente, probabilmente ...

