Roma – Scontro fra auto in zona La storta: morti e feriti (Di domenica 10 gennaio 2021) Per consentire i rilievi, le pattuglie della polizia locale hanno dovuto procedere alla chiusura momentanea della strada, nel tratto da via Brozolo a via Montagnana Una donna di 47 anni è morta oggi a Roma, a seguito di incidente stradale nella zona di La storta. Un impatto fatale avvenuto intorno alle 11 di oggi, domenica Leggi su periodicodaily (Di domenica 10 gennaio 2021) Per consentire i rilievi, le pattuglie della polizia locale hanno dovuto procedere alla chiusura momentanea della strada, nel tratto da via Brozolo a via Montagnana Una donna di 47 anni è morta oggi a, a seguito di incidente stradale nelladi La. Un impatto fatale avvenuto intorno alle 11 di oggi, domenica

MoliPietro : Roma – Scontro fra auto in zona La storta: morti e feriti - zazoomblog : Roma scontro tra due veicoli: donna di 47 anni muore sul colpo - #scontro #veicoli: #donna #muore #colpo - SanSeveroNews : Vittoria meritata ed indiscussa dell'Eurobasket Roma che nello scontro diretto fa fuori l'Allianz Cestistica Città… - dazakol : @sorryfordelay @RaiSport No, essendo terza vuol dire proprio il contrario. Ovviamente non è finito il campionato ma… - frankleggiero : RT @Rodolfo22455857: @mikgua66 @fabIan41150567 @RobertoCucchi1 @enzoluna69 @Deianir17128382 @CiulliSandra @claudia__ccld7 @frankleggiero @A… -