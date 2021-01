Roma, la natura oltre la finestra di casa nostra: nei giorni di festa costruite molte mangiatoie in città (Di domenica 10 gennaio 2021) La “natura alla finestra” ci ha tenuto compagnia durante le giornate di festa e veramente in tanti hanno visualizzato le immagini e gli argomenti dei quali abbiamo trattato, sintomo che l’interesse per natura e la curiosità di conoscere meglio il mondo selvatico che ci circonda è tutt’altro che sopito. Grazie anche alla partecipazione di cittadini e amici del Panda abbiamo avuto l’occasione di raccontare specie animali non sempre note, di presentarle a tutti come scoperte che svelano la loro straordinaria bellezza, le loro singolarità. “Ringraziamo tutti coloro che hanno inviato segnalazioni, che ci hanno fatto avere immagini interessanti talvolta suggestive e permetteteci di rivolgere un particolare ringraziamento a Fulco Pratesi, Marco Preziosi e Francesco Barberini che hanno arricchito queste giornate con i loro ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 10 gennaio 2021) La “alla” ci ha tenuto compagnia durante le giornate die veramente in tanti hanno visualizzato le immagini e gli argomenti dei quali abbiamo trattato, sintomo che l’interesse pere la curiosità di conoscere meglio il mondo selvatico che ci circonda è tutt’altro che sopito. Grazie anche alla partecipazione di cittadini e amici del Panda abbiamo avuto l’occasione di raccontare specie animali non sempre note, di presentarle a tutti come scoperte che svelano la loro straordinaria bellezza, le loro singolarità. “Ringraziamo tutti coloro che hanno inviato segnalazioni, che ci hanno fatto avere immagini interessanti talvolta suggestive e permetteteci di rivolgere un particolare ringraziamento a Fulco Pratesi, Marco Preziosi e Francesco Barberini che hanno arricchito queste giornate con i loro ...

