Roma-Inter, Zaniolo non abbandona la squadra: in tribuna all’Olimpico – FOTO (Di domenica 10 gennaio 2021) Nicolò Zaniolo supporta la sua Roma nell’importantissima sfida contro l’Inter: il centrocampista, out per infortunio, è presente all’Olimpico – FOTO Nicolò Zaniolo supporta la sua Roma nonostante l’infortunio. Il centrocampista, infatti, è out dopo l’Intervento al crociato ed è attualmente alla ribalta per vicende extra campo, tra l’annuncio della futura paternità e le storie d’amore. Le telecamere di DAZN pizzicano il centrocampista giallorosso che vuole supportare i suoi compagni in una gara che potrebbe dire tanto anche a livello di classifica per agganciare l’Inter. Anche Zaniolo a seguire il match dall'Olimpico ?#RomaInter #DAZN pic.twitter.com/KEliuEFLU0 — DAZN Italia (@DAZN IT) ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 gennaio 2021) Nicolòsupporta la suanell’importantissima sfida contro l’: il centrocampista, out per infortunio, è presenteNicolòsupporta la suanonostante l’infortunio. Il centrocampista, infatti, è out dopo l’vento al crociato ed è attualmente alla ribalta per vicende extra campo, tra l’annuncio della futura paternità e le storie d’amore. Le telecamere di DAZN pizzicano il centrocampista giallorosso che vuole supportare i suoi compagni in una gara che potrebbe dire tanto anche a livello di classifica per agganciare l’. Anchea seguire il match dall'Olimpico ?##DAZN pic.twitter.com/KEliuEFLU0 — DAZN Italia (@DAZN IT) ...

GOAL_ID : Salutate la CAPOLISTA! ?? 1. Milan 40 2. Inter 36 3. Roma 33 4. Atalanta 31 5. Juventus 30 - Inter : ?? | SPOGLIATOIO Eccoci dentro l'Olimpico di Roma: oggi scendiamo in campo in ???? #RomaInter #FORZAINTER - Inter : Domani alle 12.30 c’è Roma-Inter: la conferenza stampa di Antonio Conte ?? - PagineRomaniste : 34' - Si ferma di nuovo Darmian. Non ce la fa. Esce: al suo posto entra Young. Roma 1-0 Inter #ASRoma #RomaInter - InterArg_ : 33' se lesiono Darmian INTER 0 - ROMA 1 -