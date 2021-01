Roma-Inter | Vicente Azpitarte ancora senza pietà | “Buona Romarata”

GOAL_ID : Salutate la CAPOLISTA! ?? 1. Milan 40 2. Inter 36 3. Roma 33 4. Atalanta 31 5. Juventus 30 - Inter : Domani alle 12.30 c’è Roma-Inter: la conferenza stampa di Antonio Conte ?? - Inter : ?? | AGGIORNAMENTO Matteo #Darmian si è sottoposto a radiografia e risonanza magnetica presso la clinica Villa Stua… - resilie46314112 : @JordanVeretout @OfficialASRoma Jordan grande giocatore complimenti ma l'Inter ha dominato e se conte non tira fuor… - FFm5030 : RT @repubblica: Roma-Inter 2-2: rimonta nerazzurra, poi Mancini firma il pari [di Franco Vanni] [aggiornamento delle 14:54] -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Inter

Paolo Bonolis, il conduttore di Avanti un altro!, non ha mai negato di fare il tifo per l’Inter, che segue sempre con passione e affetto. In ...Nell’anticipo della domenica alle ore 12:30 della diciassettesima giornata del campionato di Serie A, allo stadio Olimpico i padroni di casa della Roma guidati da mister Fonseca ospitano l’Inter di A ...