Roma | in sella al motorino scippa le borse e scappa via | è caccia al ladro

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 10 gennaio 2021) Verso le 13:30 di oggi si è verificato un doppio scippo in zona Conca D’Oro. Il primo, nello specifico in via Val di Lanzo, ha visto come vittima una donna classe ’52 alla quale però ilnon è riuscito a rubare nulla. Nel secondo caso lotore, in Via di Conca D’Oro ha preso di mira una ragazza di 32 anni, alla quale è riuscito a portare via la borsa e poire. Leggi anche:, buche enormi su via Tiburtina: pericolo per automobilisti e centauri Le dinamiche sono state le medesime per entrambe le donne: il, a bordo di unbianco, passa vicino le vittime e dopo aver preso la borsavia. Le due donne hanno sporto denuncia alla Polizia di Stato che ha subito accolto e ascoltato le due donne. Per fortuna nessuna delle due donne è ...