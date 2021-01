Roma, Fonseca: “Fatali i primi minuti della ripresa. Dobbiamo avere la stessa intensità” (Di domenica 10 gennaio 2021) Un punto guadagnato dopo essere stati in svantaggio fino a cinque minuti dalla fine o due punti persi dopo un primo tempo perfetto? La Roma si interroga al termine del match contro l'Inter, terminato sul 2-2.LE PAROLE DI FonsecaTocca al tecnico Paulo Fonseca analizzare il match e trovare risposte convincenti ai microfoni di DAZN: "E' difficile commentare questa partita. Abbiamo fatto un bel primo tempo ma nei primi 20 minuti del secondo tempo non siamo stati la stessa squadra. Poi quando l'Inter ha fatto il secondo gol siamo tornati ad essere la stessa squadra. Abbiamo avuto 15-20 minuti nel secondo tempo che sono stati Fatali. Non penso si tratti di una questione fisica dato che abbiamo finito la partita con lo stesso ... Leggi su itasportpress (Di domenica 10 gennaio 2021) Un punto guadagnato dopo essere stati in svantaggio fino a cinquedalla fine o due punti persi dopo un primo tempo perfetto? Lasi interroga al termine del match contro l'Inter, terminato sul 2-2.LE PAROLE DITocca al tecnico Pauloanalizzare il match e trovare risposte convincenti ai microfoni di DAZN: "E' difficile commentare questa partita. Abbiamo fatto un bel primo tempo ma nei20del secondo tempo non siamo stati lasquadra. Poi quando l'Inter ha fatto il secondo gol siamo tornati ad essere lasquadra. Abbiamo avuto 15-20nel secondo tempo che sono stati. Non penso si tratti di una questione fisica dato che abbiamo finito la partita con lo stesso ...

