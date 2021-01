Roma, dramma della solitudine. Madre e figlio morti da almeno due settimane: trovati solo oggi (Di domenica 10 gennaio 2021) Ancora un dramma della solitudine a Roma, dove i corpi senza vita di due persone, Madre e figlio, sono stati trovati all’interno di un’abitazione in via Olevano Romano, zona Villa Gordiani. Nessuno si è accorto della loro morte per almeno due settimane, visto che di loro non si avevano notizie almeno dalla vigilia di Natale. Leggi anche: Roma. Sfonda la vetrina del bar ma un poliziotto di passaggio sventa il colpo: scene da film con lieto fine I fatti Questa mattina intorno alle ore 10:30 i vicini di casa, insospettiti dal prolungato silenzio, visto che i due – 94 anni lei, 64 lui – non uscivano neanche per fare la spesa, hanno deciso di chiamare il 113 per dare ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 10 gennaio 2021) Ancora un, dove i corpi senza vita di due persone,, sono statiall’interno di un’abitazione in via Olevanono, zona Villa Gordiani. Nessuno si è accortoloro morte perdue, visto che di loro non si avevano notiziedalla vigilia di Natale. Leggi anche:. Sfonda la vetrina del bar ma un poliziotto di passaggio sventa il colpo: scene da film con lieto fine I fatti Questa mattina intorno alle ore 10:30 i vicini di casa, insospettiti dal prolungato silenzio, visto che i due – 94 anni lei, 64 lui – non uscivano neanche per fare la spesa, hanno deciso di chiamare il 113 per dare ...

Sono stati trovati morti in casa, sul letto. I loro corpi l'uno vicino all'altro. Tragedia a Torpignattara, quartiere di Roma, dove in un appartamento in via Olevano Romano sono stati rivenuti i corpi ...

