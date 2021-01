Roberto Vecchioni su vaccino anti Covid-19 e DAD a Domenica In (Di domenica 10 gennaio 2021) Roberto Vecchioni sul vaccino anti Covid-19 si esprime a Domenica In e conferma in diretta su Rai1 il suo interesse a farlo. Roberto Vecchioni sarà dunque tra coloro che si sottoporranno al vaccino contro il Coronavirus. “Lo farei anche due volte, tre volte”, dichiara ironicamente. Si sottoporrà al vaccino a Milano. Ha 78 anni, ricorda, quindi si chiede se riuscirà a farlo nel mese di aprile oppure più tardi, in base ai diversi scaglioni già decisi. Roberto Vecchioni sul vaccino anti Covid-19 a Domenica In aggiunge che spera di poterlo fare anche prima della primavera in modo da tutelarsi al più presto contro ... Leggi su optimagazine (Di domenica 10 gennaio 2021)sul-19 si esprime aIn e conferma in diretta su Rai1 il suo interesse a farlo.sarà dunque tra coloro che si sottoporranno alcontro il Coronavirus. “Lo farei anche due volte, tre volte”, dichiara ironicamente. Si sottoporrà ala Milano. Ha 78 anni, ricorda, quindi si chiede se riuscirà a farlo nel mese di aprile oppure più tardi, in base ai diversi scaglioni già decisi.sul-19 aIn aggiunge che spera di poterlo fare anche prima della primavera in modo da tutelarsi al più presto contro ...

