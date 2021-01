RISULTATI SERIE C | CLASSIFICHE Diretta gol live score | Renate in fuga | Casertana ok!

(Di domenica 10 gennaio 2021)C,dei tre gironi egoldelle partite per la 18^ giornata che si giocano oggi, domenica 10 gennaio 2021.

SerieA : Termina qui un’intensa 16ª giornata di #SerieATIM: ecco tutti i risultati! ?? Scarica l'App ufficiale di Lega Serie… - DiaRiossazzurro : #CasertanaCatania 3-2 Si ferma a 8 risultati utili consecutivi la serie del Catania. - IdeawebTV : Serie D LIVE: i risultati della tredicesima giornata in TEMPO REALE e la classifica - SalentoSport : #LIVE! #SERIED/H – #Risultati 11ª giornata, #classifica e prossimo turno - jovinco82 : RT @shellbepavel: #Juve vs #Scansuolo: Verifica dell'eventuale scansamento del Sassuolo tramite i risultati delle Serie A degli ultimi 7 ca… -

Ultime Notizie dalla rete : RISULTATI SERIE

Sky Sport

Si gioca nel weekend la 17^ giornata del campionato di Serie A. Qui di seguito il programma delle gare e i risultati. CLICCA QUI per vedere la classifica.Domenica ore 12.30Roma-Inter 2-2: 17' Pellegri ...Risultati Serie D: live score e classifiche dei gironi A, B, C, D, E, F, G, H, I. Domenica 10 gennaio il campionato di quarta divisione torna in campo.