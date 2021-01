Ristorazione, si riparte e Confcommercio Napoli lancia un ultimatum a Governo e Regione (Di domenica 10 gennaio 2021) “Ripartiamo domani in un’atmosfera di incertezza, siamo stati oggetti di provvedimenti esagerati ma speriamo che domani riparta un po’ di normalità, per riprendere a lavorare e vedere come vanno le cose”. Massimo Di Porzio, presidente del settore Ristoranti di Confcommercio a Napoli e titolare della pizzeria “Umberto” a Chiaia parte da una base di fiducia per la riapertura di domani per una categoria che ritiene vessata: “In alcuni momenti – dice – siamo stati il capro espiatorio della pandemia. A Natale solo noi eravamo chiusi, mentre strade e negozi erano pieno, quello ci ha fatto rabbia. Se i sacrifici sono necessari allora li devono fare tutti come nel lockdown, penalizzare solo una categoria ha creato molta rabbia tra gli operatori, ci auguriamo che in futuro non si verifichi più”. Le incertezze riguardano le regole ancora penalizzanti: “Riapriamo ... Leggi su ildenaro (Di domenica 10 gennaio 2021) “Ripartiamo domani in un’atmosfera di incertezza, siamo stati oggetti di provvedimenti esagerati ma speriamo che domani riparta un po’ di normalità, per riprendere a lavorare e vedere come vanno le cose”. Massimo Di Porzio, presidente del settore Ristoranti die titolare della pizzeria “Umberto” a Chiaia parte da una base di fiducia per la riapertura di domani per una categoria che ritiene vessata: “In alcuni momenti – dice – siamo stati il capro espiatorio della pandemia. A Natale solo noi eravamo chiusi, mentre strade e negozi erano pieno, quello ci ha fatto rabbia. Se i sacrifici sono necessari allora li devono fare tutti come nel lockdown, penalizzare solo una categoria ha creato molta rabbia tra gli operatori, ci auguriamo che in futuro non si verifichi più”. Le incertezze riguardano le regole ancora penalizzanti: “Riapriamo ...

