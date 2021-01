Ricarica smartphone con acqua calda, l’intelligente soluzione (Di domenica 10 gennaio 2021) Cosa ne direste di poter Ricaricare il vostro smartphone con l’acqua calda? Come riportato dall’agenzia di stampa ‘ANSA‘, ci sarebbe questa possibilità sulla base degli studi condotti dagli esperti della China Academy of Launch Vehicle Technology. Del resto, esistono già dispositivi termoelettrici capaci di trasformare il calore in elettricità. Nel caso specifico si parla di una bottiglia, provvista nei pressi del tappo di una porta USB-A per la Ricarica del proprio smartphone. Il chip termoelettrico presente nel copercio sarebbe capace di impiegare il calore per erogare elettricità, non appena riempito il contenitore di acqua calda. Non si tratterà comunque di un vero e proprio power-bank in quanto – come spiega Sheng Jiang (uno dei ricercatori ... Leggi su optimagazine (Di domenica 10 gennaio 2021) Cosa ne direste di poterre il vostrocon l’? Come riportato dall’agenzia di stampa ‘ANSA‘, ci sarebbe questa possibilità sulla base degli studi condotti dagli esperti della China Academy of Launch Vehicle Technology. Del resto, esistono già dispositivi termoelettrici capaci di trasformare il calore in elettricità. Nel caso specifico si parla di una bottiglia, provvista nei pressi del tappo di una porta USB-A per ladel proprio. Il chip termoelettrico presente nel copercio sarebbe capace di impiegare il calore per erogare elettricità, non appena riempito il contenitore di. Non si tratterà comunque di un vero e proprio power-bank in quanto – come spiega Sheng Jiang (uno dei ricercatori ...

pagomeno : ??HOMSCAM Cuffie Bluetooth 5.0 Auricolari Bluetooth Senza Fili Auricolari Wireless Stereo Sportivi in Ear con Custo… - techworldaleant : Non si tratta della scoperta dell'acqua calda, ma della ricarica allo smartphone attraverso la stessa. - HDblog : RT @HDblog: Ricaricare lo smartphone con l'acqua calda? In Cina ci stanno lavorando - NeoEnigma : Ricaricare lo smartphone con l'acqua calda? In Cina ci stanno lavorando - - ste06411 : @_FaByAnA__ Niente, compra una presa multipla e attacca: scaldasonno, macchina caffè, scaldabrioche, ricarica smart… -