Riapertura scuole | Speranza | elementari e medie aperte è priorità Vaccino? Insegnanti fra categorie importanti

AnnalisaChirico : Il governo aveva assicurato la riapertura scuole il 7 gennaio, poi l’11, adesso si scopre che mezza Italia rinvia p… - fabfazio : Ma...con questa percentuale di positività che sfiora il 14%, non sarebbe più prudente rinviare la riapertura delle… - GassmanGassmann : 649 deceduti con #COVID19 nelle ultime 24 ore... io penso che la riapertura delle scuole in presenza, sarebbe davve… - carlaMcarla48 : @AzzolinaLucia Spero che le Regioni aderiscano presto alle linee del Governo sulla riapertura delle scuole; i ragaz… - Moixus1970 : RT @GiuliaCortese1: Da #ItaliaViva piovono critiche per la mancata riapertura delle #scuole il 7 gennaio. Viene del tutto ignorata la curva… -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuole

Il segretario regionale, Carlo Frascari, mette in guardia dai rischi connessi al rientro in classe in presenza. Lo Snals: “Non aprite quelle scuole” ...Cosa cambia per i cittadini comaschi e lombardi da domani. Restiamo – come in questo fine settimana – in zona arancione: i negozi restano regolarmente aperti, fatto salvo ovviamente il rispetto delle ...