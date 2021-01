Riapertura scuole, Gelmini (FI): “Azzolina gioca allo scaricabarile. Il Governo ha fallito” (Di domenica 10 gennaio 2021) "Davvero lunare l'intervista di Lucia Azzolina al 'Corriere della Sera'. Il ministro dell'Istruzione si autoassolve e cerca di scaricare le responsabilità del disastro scuola sui presidenti di Regione. Una grave scorrettezza istituzionale, un insulto al buon senso e all'intelligenza degli italiani". Così Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 10 gennaio 2021) "Davvero lunare l'intervista di Luciaal 'Corriere della Sera'. Il ministro dell'Istruzione si autoassolve e cerca di scaricare le responsabilità del disastro scuola sui presidenti di Regione. Una grave scorrettezza istituzionale, un insulto al buon senso e all'intelligenza degli italiani". Così Mariastella, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. L'articolo .

AnnalisaChirico : Il governo aveva assicurato la riapertura scuole il 7 gennaio, poi l’11, adesso si scopre che mezza Italia rinvia p… - fabfazio : Ma...con questa percentuale di positività che sfiora il 14%, non sarebbe più prudente rinviare la riapertura delle… - GassmanGassmann : 649 deceduti con #COVID19 nelle ultime 24 ore... io penso che la riapertura delle scuole in presenza, sarebbe davve… - Samira1577 : RT @EmpfindsamerS: Esempio di grande furbizia ed intelligenza politica degli insegnanti progressisti: un gruppo che chiede la riapertura de… - infoitinterno : Scuole superiori, ormai è ufficiale: nel Lazio slitta la riapertura in presenza -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuole Riapertura scuole, Azzolina: “Perché dove è quasi tutto aperto i ragazzi possono uscire per l’aperitivo e non possono andare a scuola? Orizzonte Scuola Scuola, domani si torna in classe ma solo in tre regioni: il calendario completo delle riaperture

Dopo una settimana, il 25 gennaio, toccherà a Campania, Emilia Romagna, Umbria e Lombardia. Le date del ritorno in classe regione per regione. Così, il 18 gennaio torneranno a scuola gli studenti dell ...

Riapertura scuole ad Avellino, ritorno «dimezzato» dal no dei sindaci

A 24 ore dalla ripresa delle attività didattiche in presenza per la scuola dell'infanzia e le prime due classi delle elementari, sono molte le amministrazioni comunali irpine che ...

Dopo una settimana, il 25 gennaio, toccherà a Campania, Emilia Romagna, Umbria e Lombardia. Le date del ritorno in classe regione per regione. Così, il 18 gennaio torneranno a scuola gli studenti dell ...A 24 ore dalla ripresa delle attività didattiche in presenza per la scuola dell'infanzia e le prime due classi delle elementari, sono molte le amministrazioni comunali irpine che ...