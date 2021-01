Riapertura scuole Emilia Romagna, i genitori contro Bonaccini: “Ci ha preso in giro”. E valutano il ricorso (Di domenica 10 gennaio 2021) Domani gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado dell'Emilia Romagna non torneranno a scuola e non lo faranno fino al 24 gennaio: per loro solo DaD fino a quel momento. Scelta che ha fatto infuriare i genitori pronti a ricorrere al Tar per impugnare l'ordinanza regionale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 10 gennaio 2021) Domani gli studenti dellesecondarie di secondo grado dell'non torneranno a scuola e non lo faranno fino al 24 gennaio: per loro solo DaD fino a quel momento. Scelta che ha fatto infuriare ipronti a ricorrere al Tar per impugnare l'ordinanza regionale. L'articolo .

AnnalisaChirico : Il governo aveva assicurato la riapertura scuole il 7 gennaio, poi l’11, adesso si scopre che mezza Italia rinvia p… - fabfazio : Ma...con questa percentuale di positività che sfiora il 14%, non sarebbe più prudente rinviare la riapertura delle… - GassmanGassmann : 649 deceduti con #COVID19 nelle ultime 24 ore... io penso che la riapertura delle scuole in presenza, sarebbe davve… - Rb_Bat : Da ascoltare con attenzione: dati concreti e studi scientifici confermano la pericolosità della riapertura delle sc… - ZenatiDavide : Fronti opposti – Campania, genitori per scuole chiuse. Milano: in piazza studenti per riapertura: “La protesta dei… -