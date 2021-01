Report Coronavirus nel mondo di Domenica 10 Gennaio 2021 (Di domenica 10 gennaio 2021) Il Coronavirus continua a correre nel mondo: ad oggi, Domenica 10 Gennaio 2021, si sono registrati oltre 89.209.954 di casi. Come ogni Domenica, vi pubblichiamo il nostro Report aggiornato. Località Casi totali Nuovi casi (1 giorno*) Nuovi casi (ultimi 60 giorni) Casi per 1 milione di persone Decessi Tutto il mondo 89.209.954 Nessun dato 11.473 1.919.357 Stati Uniti 21.990.329 300.594 66.727 369.390 India 10.413.417 18.139 7.654 150.570 Brasile 8.013.708 52.035 37.919 201.460 Russia 3.321.163 23.330 22.632 60.067 Regno ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 10 gennaio 2021) Ilcontinua a correre nel: ad oggi,10, si sono registrati oltre 89.209.954 di casi. Come ogni, vi pubblichiamo il nostroaggiornato. Località Casi totali Nuovi casi (1 giorno*) Nuovi casi (ultimi 60 giorni) Casi per 1 milione di persone Decessi Tutto il89.209.954 Nessun dato 11.473 1.919.357 Stati Uniti 21.990.329 300.594 66.727 369.390 India 10.413.417 18.139 7.654 150.570 Brasile 8.013.708 52.035 37.919 201.460 Russia 3.321.163 23.330 22.632 60.067 Regno ...

Sono 143 i nuovi casi di Covid-19 registrati nella giornata del 9 gennaio in provincia di Agrigento. Il dato emerge dal report diffuso dall’Asp sull’andamento epidemiologico nell’agrigentino. Numeri i ...

Quanti sono 3.173 focolai di Covid-19 nelle scuole?

La maggior parte dei casi in età scolare (40%) si è verificata negli adolescenti di età compresa tra 14 e 18 anni ...

