Renzi dice che la politica è guardare l’Istat, il populismo contare i followers (Di domenica 10 gennaio 2021) Matteo Renzi contrappone quella che è la sua politica contro quello che definisce il populismo di Giuseppe Conte. Non gliele manda certo a dire, nell’ultima intervista che ha rilasciato sul tema rimpasto, crisi di governo o qualunque cosa possa accadere. Questione nella quale, seppure con i numeri risicati che ha in Parlamento, Italia Viva gioca un ruolo fondamentale. L’accusa di Renzi Conte populista passa – anche – dall’utilizzo eccessivo dei social network da parte del premier, questione non nuova considerati i numerosi attacchi che da inizio pandemia il premier ha ricevuto, in tal senso, anche da altri leader come Meloni e Salvini. LEGGI ANCHE >>> Quando Renzi diceva «esci da questo streaming», ora vuole gli incontri in diretta Renzi sul Recovery: «Non ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 10 gennaio 2021) Matteocontrappone quella che è la suacontro quello che definisce ildi Giuseppe Conte. Non gliele manda certo a dire, nell’ultima intervista che ha rilasciato sul tema rimpasto, crisi di governo o qualunque cosa possa accadere. Questione nella quale, seppure con i numeri risicati che ha in Parlamento, Italia Viva gioca un ruolo fondamentale. L’accusa diConte populista passa – anche – dall’utilizzo eccessivo dei social network da parte del premier, questione non nuova considerati i numerosi attacchi che da inizio pandemia il premier ha ricevuto, in tal senso, anche da altri leader come Meloni e Salvini. LEGGI ANCHE >>> Quandova «esci da questo streaming», ora vuole gli incontri in direttasul Recovery: «Non ...

