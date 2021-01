Renzi a Conte e Casalino | «Non siamo al Grande Fratello | basta post retorici su facebook e tweet»

(Di domenica 10 gennaio 2021) Prima la riunione con i parlamentare di Iv, poi l’intervista a Repubblica. Matteoattacca, continua a scalciare, a rompere e ricucire. Tranquillizza i suoi («il voto non ci sarà») per evitare emorragie dettate dalla paura delle elezioni. Dà bordate al governo e soprattutto al premier e alle sue sceneggiate televisive e sui social. L’unico vero elemento è che la maggioranza rossogialla si sta coprendo sempre di più di ridicolo. «Capisco che nella cultura delè difficile da accettare, ma i testi di legge non sono, i decreti non sono, una riforma non è una storia su Instagram». Una stoccara al premier e a: «ritardi,...

Così in un'intervista a 'Repubblica' il leader di Italia Viva Matteo Renzi.I numeri per sostituire Italia viva in Senato non ci sono? Evidentemente è già convinto di avere i voti in Aula, forse di For ...Conte, convinto di avere i voti, è pronto alla verifica in Parlamento. Ma Renzi sta per staccare la spina: "Ha i numeri? È un azzardo, auguri a lui".