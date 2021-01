Regole Covid, tutta Italia in zona arancione per l’ultimo giorno. Negozi e spostamenti: cosa si può fare (e cosa no) oggi 10 gennaio (Di domenica 10 gennaio 2021) Ultimo giorno in zona arancione per tutta l’Italia, prima che lunedì si torni alle differenziazioni tra Regioni. Per effetto dell’ultimo decreto del governo che ha fissato le restrizioni anti-Covid in vigore fino al 15 gennaio, per l’ultimo giorno in tutta Italia valgono le Regole della zona con un livello di misure intermedio. Ciò significa che è consentito spostarsi liberamente solo nel proprio Comune. I Negozi sono aperti, mentre restano chiusi bar, pasticcerie e ristoranti, a cui sono comunque permessi l’asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio. Invariato il coprifuoco dalle 22 alle 5. L’autocertificazione (scaricabile qui) ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 gennaio 2021) Ultimoinperl’, prima che lunedì si torni alle differenziazioni tra Regioni. Per effetto deldecreto del governo che ha fissato le restrizioni anti-in vigore fino al 15, perinvalgono ledellacon un livello di misure intermedio. Ciò significa che è consentito spostarsi liberamente solo nel proprio Comune. Isono aperti, mentre restano chiusi bar, pasticcerie e ristoranti, a cui sono comunque permessi l’asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio. Invariato il coprifuoco dalle 22 alle 5. L’autocertificazione (scaricabile qui) ...

