Regé-Jean Page sarà il nuovo James Bond? La risposta dell'attore di Bridgerton

Regé-Jean Page ha commentato le voci legate al suo possibile ingresso nel franchise di James Bond: la star di Bridgerton vede la candidatura come 'una medaglia'. Regé-Jean Page, protagonista di Bridgerton, ha commentato le voci legate al suo possibile ingresso nel franchise di James Bond. L'attore, che nel nuovo serial di Netflix interpreta il Duca di Hastings, si è espresso in merito durante un'ospitata al Tonight Show, che potete vedere qui sotto. Il suo commento è stato questo: "Se sei inglese e fai qualsiasi cosa di rilievo che la gente apprezza, cominceranno a dire la parola che inizia con la B. Anche solo essere considerato è una medaglia al

